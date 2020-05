Οικονομία

Απλοποίηση των διαδικασιών για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας

Κοινή υπουργική απόφαση λόγω των συνθηκών εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του κορονοϊού…

Στην απλοποίηση των διαδικασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προχωρά η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η προσκόμιση μόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να υπογραφούν και να προχωρήσουν γρήγορα οι συμβάσεις παραχώρησης για την εκμετάλλευση παραλιών.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.