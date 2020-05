Κόσμος

Θετικά στον κορονοϊό κατοικίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας σκύλος και τρεις γάτες μολύνθηκαν από τον θανατηφόρο ιό από τους ιδιοκτήτες τους.

Τέσσερα κατοικίδια βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, ένας σκύλος και τρεις γάτες στην Ολλανδία επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό, μεταδίδει σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο RTL, επικαλούμενο το υπουργείο Γεωργίας της χώρας.

«Όλα δείχνουν ότι αυτά τα ζώα μολύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους» είπε η υπουργός Κάρολα Σχάουτεν.

«Επομένως, εάν είστε άρρωστοι, μην αγκαλιάζετε τη γάτα ή τον σκύλο σας».

Και άλλες περιπτώσεις όπου κατοικίδια προσβλήθηκαν με τον νέο κορονοϊό έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ολλανδίας επισημαίνει πως ο κίνδυνος ένα ζώο να μπορεί να μολύνει ανθρώπους είναι ισχνός.