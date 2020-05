Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων

Αναμένεται «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης σε όλη την χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 223.885. Οι νεκροί έφτασαν τους 31.610. Παράλληλα, 120.205 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 242 άνθρωποι και καταγράφηκαν 789 νέα κρούσματα. 4.977 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 808 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 10.792 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 60.470 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώθηκε, με 203 λιγότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μείωση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 20 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 2.230 περισσότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τεσσαρακοστή πρώτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται, για ένατη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Στο μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέο υπουργικό συμβούλιο το οποίο και θα δώσει «πράσινο φως» στην επαναλειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι διάφορες περιφέρειες θα μπορέσουν να επιτρέψουν το άνοιγμα των καταστημάτων από τις 18 του μηνός. Υπάρχουν ακόμη κάποιες αμφιβολίες, όμως, για την Λομβαρδία, στην οποία συνεχίζει να καταγράφεται, καθημερινά, περίπου το 50% του αριθμού των νέων κρουσμάτων και των θανάτων από κορονοϊό.