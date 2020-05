Οικονομία

ESM: Xορήγηση πιστωτικών γραμμών στις χώρες της Ευρωζώνης

Θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέρος των αναγκών τους, λόγω κορονοϊού, με ασφαλή τρόπο, με πολύ χαμηλά επιτόκια...

To Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σήμερα τον μηχανισμό (Pandemic Crisis Support ) για τη χορήγηση προληπτικών πιστωτικών γραμμών, ύψους έως το 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας της Ευρωζώνης που θα υποβάλει σχετικό αίτημα. Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του μηχανισμού αυτού είχαν συμφωνηθεί στο Eurogroup της περασμένης Παρασκευής.

«Τα επόμενα δυόμισι χρόνια, ο ESM θα έχει διαθέσιμα 240 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τα μέλη του να αντιμετωπίσουν την πανδημική κρίση», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, προσθέτοντας: «Αυτό είναι ένα καινοτόμο εργαλείο με ευνοϊκούς όρους δανεισμού, χωρίς να συνδέεται με μακροοικονομικούς όρους. Θεσπίζοντας το μέσο αυτό σε χρόνο - ρεκόρ, οι υπουργοί Οικονομικών έδειξαν ότι ο ESM είναι ένα πραγματικό δίχτυ ασφαλείας για έκτακτες ανάγκες με μία ευέλικτη εργαλειοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες της εποχής μας».

Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, δήλωσε: «Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού και της πρωτοφανούς ύφεσης, οι κυβερνήσεις αύξησαν τις δαπάνες τους για να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες υγειονομικές ανάγκες τους. Ως συνέπεια, και οι 10 χώρες - μέλη του ESM θα έχουν πολύ μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα φέτος. Με τον Pandemic Crisis Support, τα μέλη θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέρος των αναγκών τους με ασφαλή τρόπο, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό, καθώς ο μόνος όρος που συνδέεται με αυτή τη χρηματοδοτική στήριξη είναι η απαίτηση να δαπανηθούν τα χρήματα σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες του τομέα υγείας που σχετίζονται με την πανδημία».