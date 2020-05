Συνταγές

“Food n’ Friends”: ο Λάμπρος Φισφής με ανεβασμένη διάθεση στην κουζίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το ισχυρό ατού που έχει, το χιούμορ, ο κωμικός φτιάχνει εξαιρετική ατμόσφαιρα και μιλά για όλα στον Δημήτρη και τον Ηλία.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Λάμπρο Φισφή. Με όπλα του το χιούμορ και την ανεβασμένη διάθεση, ο ταλαντούχος κωμικός αναλαμβάνει δράση και αποδεικνύει ότι τα καταφέρνει περίφημα!

Και επειδή πάντα στην κουζίνα γίνονται οι πιο ωραίες συζητήσεις, ο Λάμπρος μας μιλάει για τη μεγάλη του αγάπη, το stand up comedy.

Επίσης, αναφέρεται στις επιλογές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, ενώ μας αποκαλύπτει και τη σχέση του με τη μαγειρική.