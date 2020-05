Life

ΑΝΤ1: Ξεκινάμε Ξανά (εικόνες)

Οι αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 επιστρέφουν για να φτιάξουν τις ημέρες και τα βράδια μας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή της μυθοπλασίας του ΑΝΤ1 ξεκίνησε!

Οι ηθοποιοί ντύνονται και πάλι τους ρόλους τους, η πλοκή ξετυλίγει το νήμα της και οι τηλεθεατές μαζεύονται ξανά μπροστά από τη μικρή οθόνη για να συγκινηθούν, να γελάσουν και να ταξιδέψουν μέσα από τις νέες ιστορίες των αγαπημένων τους σειρών.

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι σειρές του ΑΝΤ1 κάνουν δυναμικό comeback με ολοκαίνουρια επεισόδια, καθώς είχαν αφήσει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τους τηλεθεατές.

Oι ήρωες που αγαπήσαμε ξαναμπαίνουν στα σπίτια μας, φέρνοντας μαζί τους έντονα συναισθήματα, γέλιο, συγκίνηση, ανατροπές και εκπλήξεις.

Από την επόμενη εβδομάδα οι «Άγριες Μέλισσες», η «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», το «Μην Ψαρώνεις», το «Αν Ήμουν Πλούσιος» και το «Πέτα τη Φριτέζα» επιστρέφουν και θα γίνουν για άλλη μια φορά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Μεγάλη επιστροφή και για τα γερά χαρτιά της ψυχαγωγίας! Το «The 2Night Show» ξεκίνησε απο τις 13 Μαΐου, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται τους εκλεκτούς καλεσμένους του και πάλι στο πλατό.

Από τις 17 Μαΐου και για ακόμη τρεις Κυριακές, θα απολαύσουμε μια επετειακή version του Still Standing, το «Still Standing Golden Edition», γεμάτο ερωτήσεις από τα 30 χρόνια ιστορίας του ΑΝΤ1.

Με νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έρχονται δυνατά το «Rouk Zouk», το «Still Standing» και το «Best Friend’s Fear».

Συνεχίζουμε, λοιπόν, πιο δυνατοί και Μένουμε Ασφαλείς, παρέα με τις αγαπημένες μας συνήθειες στον ΑΝΤ1.