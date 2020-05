Life

“Άγριες Μέλισσες”: δολοπλοκίες, αποκαλύψεις και δυσάρεστες εκπλήξεις στο Διαφάνι (εικόνες)

Η αγαπημένη σειρά εποχής επιστρέφει στις μικρές οθόνες, με δράση, πάθη, ίντριγκες και ανατροπές.

Μετά από εβδομάδες διακοπής λόγω των συνεπειών του κορονοϊού και των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του, ξεκινά την Δευτέρα η προβολή της σειράς που έχει λατρέψει το τηλεοπτικό κοινό, που είναι πιστό στο ραντεβού τους, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 18 Μαΐου - Επεισόδιο 90

Ο Δούκας προσπαθεί να πάρει με το μέρος του τον Κυπραίο, σε μια ακόμα προσπάθεια να διαλύσει τον Συνεταιρισμό. Θα καταφέρει να πείσει τον ορκισμένο, πλέον, εχθρό του; Το ίδιο βράδυ, ο Κωνσταντής με τον Μελέτη, ύστερα από εντολή του Δούκα, μαζεύουν τους πιο έμπιστους άντρες τους και εξαπολύουν επίθεση εναντίον των αγροτών που συμμετέχουν στον Συνεταιρισμό προκειμένου να τους φοβίσουν και να τους οδηγήσουν σε διάλυση. Το επόμενο πρωί βρίσκει το Διαφάνι σε μεγάλη αναστάτωση. Παράλληλα, ο Κλεομένης δείχνει να πέφτει στην παγίδα του Κωνσταντή και του Μελέτη και η πραγματική του ταυτότητα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί σε όλους ενώ η Ανέτ βρίσκεται αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο του Μελέτη. Την ίδια ώρα, όλο το χωριό βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών που επλήγησαν, κάνοντας έρανο και μαζεύοντας ρούχα και τρόφιμα. Οι αγρότες γνωρίζοντας πως ο Δούκας είναι πίσω απ’ το χτύπημα, εξαγριώνονται μαζί του και η κατάσταση εκτροχιάζεται, με όποιον Σεβαστό βρίσκεται στο διάβα τους. Ο εμφύλιος μέσα στο Διαφάνι είναι προ των πυλών…

Τρίτη 19 Μαΐου - Επεισόδιο 91

Η επίθεση που έγινε στους αγρότες έχει ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, μετατρέποντας το Διαφάνι σε πεδίο μάχης. Ο καυγάς που είχε ο Δούκας με κάποιους αγρότες του Συνεταιρισμού, τους οδηγεί στο κρατητήριο μετά από εκατέρωθεν μηνύσεις. Κι ενώ η οικογένεια Σεβαστού είναι αναστατωμένη με τα γεγονότα, ο Δούκας έχει μια ιδέα για να γυρίσει ξανά το παιχνίδι υπέρ του. Παράλληλα, όλο το χωριό συνεχίζει να βοηθάει τους πληγέντες ενώ ο Συνεταιρισμός παίρνει κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του. Η Ανέτ μάταια προσπαθεί να πείσει την Πηνελόπη πως ο Μελέτης δεν είναι καλή περίπτωση για εκείνη ενώ ο Κυπραίος έχει μια συζήτηση με τη Μάρθα- τη νύφη του Νέστορα- που θα περιπλέξει τα πράγματα. Ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση που θα θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια της βιομηχανικής ζώνης αλλά και τη σχέση του με τον Δούκα. Την ίδια στιγμή, η Ασημίνα επισκέπτεται το πατρικό της αλλά εκεί την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη απ’ τις αδερφές της…

Τετάρτη 20 Μαΐου - Επεισόδιο 92

Η παρουσίαση από την τοπική εφημερίδα των γεγονότων της μαύρης νύχτα του Διαφανίου ως παράνομη κίνηση των αγροτών κι η προφυλάκιση δύο από αυτών, προκαλεί τη δυσφορία και την αντίδραση όλου του χωριού. Εν τω μεταξύ, ο Δούκας επιστρέφει ανακουφισμένος στο σπίτι του, με τον αέρα του νικητή. Η Ασημίνα αρχίζει και απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από την Ελένη και τη Δρόσω. Η Μυρσίνη συναντάει κρυφά τον Κυπραίο, προσπαθώντας να μάθει αν θα κρατήσει το μυστικό για τη σχέση τους, ενώ η Ματίνα εμφανίζεται ξαφνικά και ομολογεί στην Ανέτ το φριχτό ψέμα του αδελφού της για την έρευνα του γιου της. Η Θεοδοσία συναντάει και πάλι κρυφά τον Βασταρδή, την περιμένει, όμως, μια δυσάρεστη έκπληξη. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος θα δει τον Κυπραίο και την Ελένη σε μια ιδιαίτερη στιγμή που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή τους.

Πέμπτη 21 Μαΐου - Επεισόδιο 93

Ο Κυπραίος περιμένει μια απάντηση από την Ελένη, η οποία δείχνει να διστάζει να δεχτεί. Ο Λάμπρος θέλει να την αποτρέψει αλλά εκείνη αφήνει ελπίδες στον Κυπραίο. Ο Δούκας κάνει πρόταση συνεργασίας στον Τόλλια και θέλει να τον στηρίξει στις εκλογές που έρχονται. Ο Τόλλιας είναι αναποφάσιστος, ξέροντας πως έχει αντίπαλο υποψήφιο τον Προκόπη. Θα δεχτεί τα λεφτά του Δούκα; Ο Βασταρδής προσπαθεί να εξηγήσει στη Θεοδοσία ότι ετοιμάζεται να πάρει διαζύγιο και να την πείσει για τα αισθήματά του, εκείνη όμως είναι ανένδοτη. Μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει για να την κερδίσει; Ο Μελέτης πιέζει τον Δημητράκη να παγιδεύσει τον Κλεομένη εκείνος όμως καθυστερεί, προσπαθώντας να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Ο Κλεομένης ανυποψίαστος αρχίζει ν’ ανοίγεται στον νεαρό ζωγράφο. Η Ανέτ πλησιάζει τον Μελέτη για να δει αν έχει αληθινά αισθήματα για την Πηνελόπη αλλά η συζήτηση δεν πάει όπως περίμενε. Ο Νικηφόρος αποκαλύπτει στην Ασημίνα το σχέδιό του για να βοηθήσει τον Μιλτιάδη και τον Συνεταιρισμό ενώ ο Προύσαλης ανακρίνει τον Λια με τη βοήθεια της Δέσπως, προσπαθώντας να τον στριμώξει. Θα τον κάνει να ομολογήσει την ενοχή του; Η Ελένη ζητάει από τον Δούκα να αποσύρει τη μήνυση κι εκείνος δέχεται να το κάνει εφόσον η Ελένη δώσει τα χωράφια της. Θα δεχτεί η Ελένη την πρόταση του Δούκα;