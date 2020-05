Πολιτική

Ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας από τους 27 ΥΠΕΞ της ΕΕ

«H Κοινή Δήλωση αποτελεί αναμφίβολα ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα αντίθεσης στην παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο καθώς και για την εξορυκτική δραστηριότητα της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, τόνισε πως «εστάλη ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία σε υποστήριξη της Κύπρου και της Ελλάδας».

Στο κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. τονίζεται πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την κλιμάκωση των παραβιάσεων του ελληνικών χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου από την Τουρκία, που περιλαμβάνει υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές, κατά παράβαση του διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα, «η Ε.Ε. βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται χειροπιαστά βήματα για τη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί το διάλογο». Οι υπουργοί καλωσορίζουν την πρόσκληση της Κύπρου προς την Τουρκία να «διαπραγματευθούν καλή τη πίστη» τα όρια των θαλάσσιων οικονομικών τους ζωνών, ωστόσο τονίζουν ότι «οι πρόσφατες δράσεις κλιμάκωσης της Τουρκίας κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση»

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τη σημερινή Κοινή Δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την κλιμακούμενη παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου μας.

«Εκτός από αυτονόητη πράξη αλληλεγγύης, η Κοινή Δήλωση αποτελεί αναμφίβολα ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα αντίθεσης στην συνεχιζόμενη κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας. Έρχεται δε να προστεθεί στην Κοινή Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από τη Γαλλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη χώρα μας προ λίγων ημερών», πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

“H ΕΕ έρχεται να επαναλάβει ότι ο σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους στην ανατολική Μεσόγειο, επί τη βάσει των επιταγών του Διεθνούς Δικαίου και των προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μηδενός εξαιρουμένου».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

Περαιτέρω, ανταλλάξαμε απόψεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή υπό το φως των γνωστών θέσεων της ΕΕ καθώς και των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή. Τονίσαμε τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ και ότι προσβλέπουμε στη συνέχιση της εποικοδομητικής αυτής σχέσης και με τη νέα κυβέρνηση της χώρας, η οποία αναμένεται να αναλάβει τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της.

Πέραν των ανωτέρω, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη συζητήσαμε για τις πρωτοβουλίες της Ένωσης στην ευρύτερη γειτονία της προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και τα αποτελέσματα της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. Η απόφαση των αρχηγών κυβερνήσεων για οικονομική ενίσχυση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προς αντιμετώπιση της πανδημίας ανέδειξε, πέραν της έμπρακτης αλληλεγγύης της ΕΕ, τη στρατηγική σημασία και την προνομιακή σχέση της περιοχής αυτής με την Ένωση. Την επόμενη εβδομάδα μάλιστα θα διεξαχθεί,κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, μια νέα τηλεδιάσκεψη με ομολόγους μου των Βαλκανίων και γειτονικών Ευρωπαϊκών χωρών με αντικείμενο τον καλύτερο συντονισμό για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην κοινωνικο-οικονομική κανονικότητα, με τη συνδρομή βέβαια της ΕΕ, μετά την πρωτοφανή περίοδο αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας.

Περαιτέρω, αξιολογήσαμε τη συνεισφορά μας μέσω του προγράμματος “Team Europe”, τη συνδρομή της ΕΕ σε συναφείς διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η αερομεταφορά επείγουσας ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις πιο ευάλωτες χώρες, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αλλά και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις της με τις χώρες της Νοτίου Γειτονίας.

Τέλος, δεν παρέλειψα να αναφερθώ στην ανάγκη αποτελεσματικής δράσης της επιχείρησης IRINI για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, που αποτελεί μείζονα συνδρομή στη δημιουργία απαραίτητων συνθηκών για την ειρήνευση στη Λιβύη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, στη νότια δηλαδή ευρωπαϊκή γειτονία.