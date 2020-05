Οικονομία

Τι τζίρο έκαναν τα καταστήματα τις πρώτες μέρες μετά την άρση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κινήθηκε η αγορά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Τι αγόρασαν οι καταναλωτές.

Ένας στους τέσσερις εμπόρους στην Αθήνα, είχε πτώση τζίρου πάνω από 50% και συνολικά το 82,8% των καταστημάτων κατέγραψε χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή εβδομάδα. Μόνο το 12,3% κατέγραψε αυξητικές τάσεις τζίρου.

Αυτό προκύπτει από τηλεφωνική έρευνα που πραγματοποίησε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, για την επαναλειτουργία των καταστημάτων λιανικής, που άνοιξαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μετά από απραξία δύο μηνών.

Στην ερώτηση ποιο παράγοντα θεωρούν σημαντικότερο, οι έμποροι, για την επιβίωση της επιχείρησης, ένας στους δύο κρίνει ως σημαντικότερο παράγοντα βιωσιμότητας την επέκταση της μείωσης του ενοικίου έως το τέλος του έτους. Ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας καταγράφηκε η χρηματοδότηση μέσω δανείων, για την άμεση αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ο εμπορικός σύλλογος επισημαίνει ακόμη τα εξής: Ήταν αναμενόμενο για την πλειοψηφία των επαγγελματιών να καταγράψει χαμηλούς τζίρους η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των καταστημάτων. Για πρώτη φορά στην έρευνα του Ε.Σ.Α δημιουργήθηκε ξεχωριστή κατηγορία που αφορά μονό μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με συμμετοχή 16,2% επί του συνολικού δείγματος, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα της αγοράς. Τα κλειστά καταστήματα εστίασης και οι κλειστές τουριστικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι τους που παραμένουν σε καθεστώς αναστολής, συμβάλλουν στην μειωμένη επισκεψιμότητα και κατανάλωση. Η χρήση Μ.Μ.Μεταφοράς επηρέασε αρνητικά την επισκεψιμότητα στα καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, σε σχέση με την περιφερειακά καταστήματα. Τα καλλυντικά και τα γυναικεία είδη περιποίησης και ομορφιάς, είχαν τον μεγαλύτερο τζίρο κατά τις πρώτες ημέρες της επανεκκίνησης της αγοράς. Ικανοποιητική απόδοση σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, είχαν και τα παιδικά είδη.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ε.Σ.Α, ο πρόεδρος Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Η αγορά δυστυχώς μίλησε και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις μας. Επισημαίναμε ότι όταν η Γερμανία κατέγραψε την πρώτη εβδομάδα πτώση τζίρου 35%, ήταν αναμενόμενο και στην Ελλάδα να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα.

Εκφράζοντας πλέον τα όσα μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις δήλωσαν στην συγκεκριμένη έρευνα, είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την επέκταση της μείωσης ενοικίου έως το τέλος του έτους, την διευκόλυνση της χρηματοδότησης όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις που θα μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ο Ε.Σ.Α και εγώ προσωπικά θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά με κάθε νόμιμο μέσο που διαθέτουμε, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα ρεαλιστικά και θαρραλέα μέτρα που απαιτούνται και όλοι μαζί, κατά τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης, να ξεπεράσουμε τον σκόπελο και να μπούμε με αισιοδοξία στο 2021. Οι Έλληνες επιχειρηματίες που στάθηκαν όρθιοι μέσα στην δεκαετή κρίση, δικαιούνται να κερδίσουν τον τίτλο της βιώσιμης επιχείρησης. Το έχουν ανάγκη και εμείς αντίστοιχα έχουμε την υποχρέωση να τους τον προσφέρουμε».

Το δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 204 καταστήματα. Το 46,6% των ερωτηθέντων έχουν κατάστημα στο Κέντρο της Αθήνας το 11,3%, έχουν κατάστημα στις περιφερειακές αγορές του Δ. Αθηναίων, το 26,0%, έχουν κατάστημα στις αγορές εκτός Δ. Αθηναίων και το 16,2% των ερωτηθέντων, έχουν μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων στην Αττική.

Αντικείμενο δραστηριότητας είναι: Ενδύματα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, εσώρουχα, γραβάτες, είδη ραπτικής, δερμάτινα, γούνες, υποδήματα, τσάντες, είδη ταξιδιού, αξεσουάρ ένδυσης, είδη γάμου, βαπτιστικά, λευκά είδη, κεντήματα, υφάσματα, υφάσματα επιπλώσεων, είδη σπιτιού, χαλιά, οπτικά, κοσμήματα, ρολόγια, είδη δώρων, τηλεπικοινωνίες - αξεσουάρ, ηλεκτρονικά είδη και μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλες τις περιοχές.