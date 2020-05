Κοινωνία

Αγοραστός στον ΑΝΤ1: Υποψιάζομαι ότι τα επεισόδια με τους Ρομά είναι υποκινούμενα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας διαβεβαίωσε πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των κρουσμάτων στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.​​