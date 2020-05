Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: ανατροπές και νέες περιπέτειες (εικόνες)

Η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται ξανά στις οθόνες μας για να μας κρατήσει συντροφιά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 18 Μαΐου - Επεισόδιο 126

Ο Βρανάς και η Μόνικα παρακολουθούν τον Μουρούνα απ’ την κρυφή κάμερα και γίνονται μάρτυρες μιας σημαντικής ανακάλυψης. Ο Σωτήρης πλέει σε πελάγη ευτυχίας που ο γιος του μπήκε στο κλαμπ των... «αντρών», ενώ η Μυρτώ αποφασίζει να κάνει εκείνη το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Μάκη. Ο Πέτρος, με τη βοήθεια του Φοίβου, βρίσκει μια λύση για να ξεσκεπάσει ένα απ’ τα μυστήρια της εξαφάνισης του πατέρα της Δάφνης. Την ίδια ώρα, η Βενετία βάζει διορία έναν μήνα στον Σωτήρη, για να κάνει κερδοφόρο τον Σίφουνα, αλλιώς θα πρέπει να τον πουλήσει! Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας δέχονται να υπογράψουν με τη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία, αλλά ο Σωτήρης τους χαλάει τα σχέδια. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Μάνος με τον Τόλη επισκέπτονται τον Ντρόγκο, αλλά εκεί τα πράγματα δεν θα πάνε όπως τα περιμένουν.

Τρίτη 19 Μαΐου - Επεισόδιο 127

Ο Σωτήρης τα θαλασσώνει στη συνάντηση με τους Γερμανούς, γιατί δεν τους χωνεύει, και οι υπόλοιποι μέτοχοι, μαζί με τον Μουρούνα, θέλουν να τον τσακίσουν! Ο Μάνος με τον Τόλη καταφέρνουν να γλιτώσουν από τον Ντρόγκο, αλλά δεν λένε να το βάλουν κάτω. Ούτε, όμως, ο Μουρούνας το βάζει κάτω, αφού δεν σταματάει να πολιορκεί τη Μόνικα, κάνοντας έξαλλο τον Βρανά που ζηλεύει! Την ίδια ώρα, ο Θεοχάρης τσακώνεται άσχημα με την Ξένια, ενώ η Δάφνη κάνει μια προσπάθεια στη σχέση της με τον Αλέξη, χωρίς όμως επιτυχία. Το ειδύλλιο του Μάκη και της Μυρτώς προχωράει, προς απογοήτευση του Πέτρου. Παράλληλα, ο Μάνος δίνει μια υπόσχεση στη Σμαράγδα που ανησυχεί για εκείνον: να σταματήσει να ερευνά το τι συμβαίνει με τη μητέρα του. Θα την τηρήσει, όμως;

Τετάρτη 20 Μαΐου - Επεισόδιο 128

O Μουρούνας αρνείται στον Βρανά ότι έχει κάποια κρυφή συμφωνία με τον Ντρόγκο και ότι πάει να τους μπλέξει με τη βουλγαρική μαφία. Οι δυο τους βάζουν ένα ιδιότυπο στοίχημα, με σκοπό να αποδείξει ο Μουρούνας πως μπορεί να έχει τη Μόνικα οποιαδήποτε στιγμή θέλει! Το φλερτ της Μελίνας στον Αλέξη συνεχίζεται, τη στιγμή που η σχέση του με τη Δάφνη είναι σε τεντωμένο σκοινί. Η Σμαράγδα συνειδητοποιεί πως ο Μάνος της λέει ψέματα και, αφού τον παρακολουθεί και τον πιάνει επ’ αυτοφώρω, του ζητάει να χωρίσουν! Την ίδια ώρα, η Ξένια αποφασίζει να φτιάξει ένα βίντεο για να ζητήσει συγνώμη από τον Θεοχάρη, ενώ ο Μάκης συζητάει με τον Σωτήρη για τον νέο του έρωτα, χωρίς ο Σωτήρης να έχει καταλάβει πως πρόκειται για τη Μυρτώ. Δεν θ’ αργήσει, όμως, να συνδέσει τις πληροφορίες.

Πέμπτη 21 Μαΐου - Επεισόδιο 129

Ο Σωτήρης ακολουθεί τη Μυρτώ, ώστε να δει ποιος είναι ο Μάκης με τον οποίο βγαίνει. Η Μυρτώ γίνεται έξαλλη μαζί του που επεμβαίνει στην προσωπική της ζωή κι έτσι καταφέρνει να μην αποκαλύψει τη σχέση της. Την ίδια ώρα, η Μόνικα ρίχνει άκυρο στη νέα πολιορκία του Μουρούνα, με αποτέλεσμα ο Βρανάς να κερδίσει το στοίχημά τους και να ζητά πίσω τις μετοχές του! Η μεγάλη στιγμή για τον Θεοχάρη και την Ξένια φτάνει, ενώ η Δάφνη ζητάει εξηγήσεις από τον Αλέξη για ένα μήνυμα που του στέλνει η Μελίνα. Ο Μάνος λέει στη μητέρα του πως είναι αποφασισμένος να βρει και να καταστρέψει τη φωτογραφία με την οποία ο Μουρούνας την απειλεί, και παρότι η Μελίνα προσπαθεί να τον αποτρέψει, εκείνος δεν αλλάζει γνώμη. Μπαίνουν στο γραφείο του Μουρούνα, βρίσκουν την επίμαχη φωτογραφία, αλλά μια απροσεξία τους θα τους προδώσει.

Παρασκευή 22 Μαΐου - Επεισόδιο 130

Η Πέγκυ προσπαθεί να πείσει τον Μουρούνα να «καθαρίσει» τη Μελίνα και τον Πέτρο, αλλά ο Μουρούνας έχει άλλα σχέδια γι’ αυτούς. Η Χριστίνα, η Βενετία και ο Σωτήρης, που ζει επικές στιγμές με τη νίκη του Σίφουνα, θέλουν να μάθουν αν ο Μάκης είναι ο φίλος της Μυρτώς. Η Μυρτώ κι ο Μάκης, όμως, με τη βοήθεια της τύχης και του Θεοχάρη, καταφέρνουν να τους το κρύψουν. Ο Μάνος φαίνεται πως τα πηγαίνει καλύτερα με τη Μελίνα και προσπαθεί να τα βρει με τη Σμαράγδα. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης είναι θυμωμένος με τη Δάφνη που ασχολείται συνέχεια με τον Πολυχώρο, ενώ ο Πέτρος βρίσκει κι άλλα στοιχεία για τον πατέρα της Δάφνης. Ο Βρανάς περιμένει με λαχτάρα τις μετοχές του, μετά το στοίχημα που κέρδισε με τον Μουρούνα, ενώ η Μόνικα είναι ενθουσιασμένη που επιτέλους ο Βρανάς τη ζηλεύει. Η Μελίνα λέει στον Μουρούνα να σταματήσει να την απειλεί, αλλά ο Μουρούνας είναι αυτός που αποφασίζει ποιος τελειώνει μαζί του και πότε...

