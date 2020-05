Πολιτική

Μητσοτάκης: Προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας

Δήλωση του Πρωθυπουργού με αφορμή την ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας πανδημίας - Αποτελεσματική αντίδραση σε μια υγειονομική κρίση με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η ελληνική προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το περιέγραψε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας.

Ο κ. Μητσοτάκης σε μήνυμά του που προβλήθηκε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπό τις έκτακτες περιστάσεις που επιβάλλει η πανδημία του Covid-19.

«Υπό αυτές τις έκτακτες συνθήκες, είναι ακόμη πιο επιτακτικό να υπογραμμίσουμε τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δημοκρατία, κράτος δικαίου και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε και πρόσθεσε:

«Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινών και θεμιτών περιορισμών των προβλέψεών της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων, για λόγους δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, η πανδημία δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για τη μη συμμόρφωση στη δέσμευσή μας σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες».

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα και είπε ότι « καταφέραμε να πετύχουμε μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας και στα δικαιώματα των πολιτών, χρησιμοποιώντας την τέχνη της πειθούς» ενώ δήλωσε υπερήφανος «για την υπομονή που επέδειξε ο ελληνικός λαός και για τον υψηλό βαθμό συμμόρφωσης των πολιτών στα μέτρα που ελήφθησαν πάντα με βάση τις συμβουλές των ειδικών».

Τέλος ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η πανδημία προσέφερε και ευκαιρίες, και επισήμανε ότι στην Ελλάδα « πετύχαμε την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών με πρωτοφανή ταχύτητα. Διαδικασίες που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν μήνες, ολοκληρώθηκαν σε τρεις εβδομάδες».

Να σημειωθεί ότι λόγω των έκτακτων σημερινών συνθηκών, η Ελληνική Προεδρία θα λειτουργεί κυρίως ψηφιακά, και θα περιλαμβάνει τη μετάδοση εκδηλώσεων και δράσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε όλους τους πολίτες μέσω των νέων τεχνολογιών.

«Το γεγονός αυτό θα φέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης ακόμη πιο κοντά στους πολίτες και, ιδιαίτερα, στους νέους. Αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος τον Νοέμβριο, όταν θα γιορτάσουμε, στην Υπουργική Διάσκεψη στην Αθήνα, την 70η επέτειο ενός ιστορικού οροσήμου: την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου του 1950» είπε ο κ.Μητσοτάκης και κατέληξε:

« Η νέα γενιά θα παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας ως βασική προτεραιότητα. Επομένως, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη του δικαιώματος των νεότερων γενεών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά προστατευμένη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού θα οργανώσει μια ψηφιακή έκθεση αφιερωμένη στις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτούς τους καιρούς διεθνούς αβεβαιότητας, έχουμε δημιουργήσει μια φιλόδοξη ατζέντα για το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθοδηγούμενη από την εμπιστοσύνη μας στον Οργανισμό και τις αξίες που αντιπροσωπεύει. Σε αυτές τις προσπάθειες, βασίζουμε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου».