Οικονομία

Άρση περιοριστικών μέτρων: Ανοίγουν νωρίτερα τα Εμπορικά Κέντρα

Ανοίγουν δυο εβδομάδες νωρίτερα, τα πολυκαταστήματα Με ποιους περιορισμούς, τι θα ισχύει με τη μάσκα.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο θα ανοίγουν τα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, το άνοιγμά τους θα γίνει από την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου και όχι από 1ης Ιουνίου, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Αυτό οφείλεται στην καλή εικόνα που έχει η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι το άνοιγμα θα γίνει με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ώρες, μαζί με αναλυτικά οδηγίες.

Από την προσεχή Δευτέρα ανοίγουν επίσης ζωολογικοί κήποι, γνωστοποίησε ο υπουργός. Προηγήθηκε σύσκεψη αρμόδιων παραγόντων και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τα αρμόδια υπουργεία.