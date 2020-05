Υγεία - Περιβάλλον

Πετράκης στον ΑΝΤ1: Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες εδώ και 130 χρόνια (βίντεο)

Ο Πρώην διευθυντής Ινστιτούτου Περιβάλλοντος μιλάει για την κλιματική αλλαγή και το πώς επηρεάστηκε από την πανδημία.​​