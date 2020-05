Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Μάρκος Σεφερλής και Έλενα Τσαβαλιά μιλούν “από καρδιάς” στον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το...

Μια διαφορετική συνέντευξη με το αγαπημένο ζευγάρι, που θα γεμίσει με χαμόγελο και αισιοδοξία τις οθόνες μας.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 24:00, ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά πλημμυρίζουν με χαμόγελο και αισιοδοξία το «Ενώπιος Ενωπίω», σε μια συνέντευξη από καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η κοινή τους πορεία στο θέατρο και τη ζωή. Οι καλές στιγμές, οι δυσκολίες που συνάντησαν, και τα όνειρα για την επόμενη μέρα.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου

