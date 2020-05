Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: στο “μικροσκόπιο” τα κέντρα φροντίδας

Διαγνωστικές εξετάσεις σε τρόφιμους και προσωπικό ανακοίνωσαν οι βρετανικές Αρχές…

Όλοι οι τρόφιμοι κοι και το προσωπικό των κέντρων φροντίδας της Αγγλίας θα έχουν κάνει τη διαγνωστική εξέταση για τον κορονοϊό μέχρι τον Ιούνιο. Σε κάθε κέντρο θα οριστεί ένας κλινικός υπεύθυνος, και θα γίνονται καθημερινές αξιολογήσεις για την κατάσταση στους χώρους αυτούς, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

Όπως είπε, όλοι οι τρόφιμοι και το προσωπικό των κέντρων φροντίδας, είτε έχουν συμπτώματα είτε όχι, εξετάζονται ήδη, και μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν εξεταστεί όλοι. Επικαλούμενος στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) δήλωσε ότι τον Απρίλιο πέθαναν 31.203 άνθρωποι σε κέντρα φροντίδας, εκ των οποίων οι 11.560 είχαν κορονοϊό, αλλά και ότι τα δύο τρίτα των κέντρων (64%) δεν είχαν καθόλου περιστατικά.

Ο αριθμός νέων θανάτων από κορονοϊό που ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο το υπουργείο Υγείας σε όλους τους χώρους, είναι 384, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 33.998. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε πτώση 13% στους νοσηλευόμενους. Χθες πραγματοποιήθηκαν 133.784 διαγνωστικά τεστ.

Σύμφωνα με τον Ματ Χάνκοκ, η χώρα έχει ξεπεράσει την κορύφωση της πανδημίας και ο αριθμός θανάτων μειώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προχωρήσει στο τρίτο επίπεδο του συναγερμού για τον κορονοϊό.

Η αναπληρώτρια ιατρική επικεφαλής της Αγγλίας, Τζένι Χάρις, δήλωσε ότι ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού υπολογίζεται αυτή τη στιγμή μεταξύ του 0,7 και του 1. Αναφέρθηκε στα στοιχεία του ONS ότι περίπου 148.000 άτομα στην Αγγλία υπολογίζεται ότι είχαν τον ιό κατά το διάστημα από τις 27 Απριλίου έως τις 10 Απριλίου, αριθμός που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 0,27% του πληθυσμού της χώρας. Η Χάρις σημείωσε ότι παρά την μεγάλη αύξηση του αριθμού των διαγνωστικών εξετάσεων, ο αριθμός των νέων περιστατικών συνεχίζει να μειώνεται, όπως επίσης οι εισαγωγές σε νοσοκομεία και οι θάνατοι σε όλους τους χώρους. Τόνισε ακόμη ότι χρησιμοποιείται μόνο το 19% των κλινών στις μονάδες εντατικής.