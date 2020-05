Οικονομία

Eurogroup - Σταϊκούρας: Θα πάρουμε σημαντικά κονδύλια από το “SURE”

«Επιβεβαιώθηκε η βούληση για χρήση των εργαλείων χρηματοδότησης για αντιμετώπιση της κρίσης», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

«Το σημερινό Eurogroup επιβεβαίωσε τη βούληση των κρατών-μελών να υλοποιηθούν άμεσα οι πρόσφατες αποφάσεις χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών οικονομιών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup αλλά και τη συνεδρίαση του συμβουλίου διοικητών του ΕSM.

Όπως σημειώνει, «ήδη σήμερα, το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, στο οποίο συμμετέχει ο Υπουργός Οικονομικών, υιοθέτησε την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για την άμεση ενεργοποίηση των πιστοληπτικών γραμμών του Μηχανισμού, με ευνοϊκούς όρους για όλα τα κράτη-μέλη, σχετιζόμενους με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Συζητήσαμε επίσης την άμεση ενεργοποίηση, από τον Ιούνιο, του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού σχήματος “SURE”, μετά τη θετική σημερινή απόφαση των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των θέσεων εργασίας, από το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει να λάβει σημαντικά κονδύλια για τη βραχυχρόνια στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Επιπλέον, συζητήσαμε τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού εργαλείου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέση της χώρας μας είναι οι πόροι να κατευθυνθούν κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη στήριξη της ρευστότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στην παρούσα, ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία.

Τέλος, έγινε συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Επαναλάβαμε, ως χώρα, την αναγκαιότητα αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο να είναι γενναίο σε μέγεθος, να είναι εμπροσθοβαρές, να έχει μεγάλη διάρκεια, να έχει ευελιξία, να περικλείει επιχορηγήσεις και να αφορά – κυρίως – κλάδους και χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση».

«Επιδιώκουμε όλες αυτές οι πολιτικές να υλοποιηθούν άμεσα, ώστε οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να επιστρέψουμε, σύντομα, σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Με την Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση, σχέδιο και υπευθυνότητα, να επιτυγχάνει ισχυρή ανάπτυξη από το 2021!», καταλήγει ο υπουργός Οικονομικών.