Life

VICE Specials: Έλληνες σε παγκόσμια καραντίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο μέρος του ξεχωριστού ντοκιμαντέρ, με διηγήσεις συμπατριωτών μας από διάφορα μέρη του πλανήτη, παρουσιάζεται στον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Έλληνες σε Παγκόσμια Καραντίνα».

Την ώρα που, περισσότερο από ποτέ, η επικοινωνία γίνεται παγκοσμίως μέσω των social media και εμβληματικοί δρόμοι και μνημεία - σύμβολα κατατεθέν της κάθε χώρας - είναι πιο έρημα από ποτέ, το VICE μίλησε με Έλληνες από όλο τον πλανήτη, για τους διαφορετικούς τρόπους που ακολούθησε η κάθε χώρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους, πώς λειτουργούν σε σχέση με τη δουλειά τους, αλλά και πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στα μέτρα που έχουν ληφθεί στην πόλη τους;

Επίσης, ποιες είναι οι δυσκολίες (οικονομικές, κοινωνικές, υγειονομικές) που αντιμετωπίζουν στη χώρα όπου ζουν και, κυρίως, έχουν όλοι δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή όχι;

Τέλος, μας αφηγήθηκαν ποιο γεγονός θα θυμούνται για πάντα λόγω αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που βίωσαν εξαιτίας του ιού και των περιοριστικών μέτρων

Χώρες-πόλεις που θα επισκεφθούμε διαδικτυακά:

Κούβα (Ολγκουιν, Αβάνα), Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ), Σιγκαπούρη, Αυστραλία (Μελβούρνη), Βιετνάμ (Σαϊγκόν), ΗΠΑ (Νέα Υόρκη Λος Άντζελες, Ουάσιγκτον, Βοστώνη), Μεξικό (Λάγος Δε Μορένο), Κολομβία (Μπογκοτά), Καναδάς (Μόντρεαλ), Κίνα (Χονγκ Κονγκ), Νότια Αφρική (Γιοχάνεσμπουργκ), Μαλαισία (Κουάλα Λουμπούρ), Ισραήλ (Τελ Αβίβ), Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).

VICE SPECIALS – Δευτέρα 18 Mαΐου 2020 στη 01.30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials