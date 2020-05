Κοινωνία

Δικαστήρια: Το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους

Ανοίγουν οι γραμματείες δικαστηρίων και εισαγγελιών. Ποιες δίκες επιτρέπονται. Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και οι συναρμόδιοι Υπουργοί Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης τους.

Παράλληλα, από Τρίτη 2 Ιουνίου επανεκκινεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών, όσο και των διδασκόντων, ενώ διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας της Σχολής.

Το καθεστώς της μερικής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, καθώς και της αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, όπως ίσχυε με την προηγούμενη ΚΥΑ, παρατείνεται έως και 31 Μαΐου 2020.

Τέλος, σε νομοθετική ρύθμιση που θα θεσπιστεί μέσα τις επόμενες ημέρες προβλέπεται ότι η επανεισαγωγή προς συζήτηση των υποθέσεων που ματαιώθηκαν την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, θα γίνεται οίκοθεν.

Αναλυτικά η ΚΥΑ: