Κοινωνία

Μαχαιρώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρή συμπλοκή στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού…

Τρεις τραυματίες και περισσότερες από δέκα προσαγωγές είναι ο απολογισμός του σοβαρού επεισοδίου το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00. Δύο ομάδες αλλοδαπών συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή περίπου είκοσι ατόμων.

Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και τουλάχιστον επτά τα οποία είχαν καταφύγει σε πολυκατοικία.

Παράλληλα εντόπισαν και τρεις τραυματίες. Οι δύο έφεραν τραύματα από μαχαίρι και ο ένας από ξυλοδαρμό.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

ΠΗΓΗ: Thestival.gr