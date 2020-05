Κοινωνία

Τραγωδία: άνδρας βρέθηκε νεκρός από φωτιά στο σπίτι του

Ήταν η δεύτερη φορά, μέσα σε 15 μέρες, που το σπίτι του ηλικιωμένου τυλίχθηκε στις φλόγες... Το χρονικό της τραγωδίας.

Τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Σπιάντζα Ηλείας. Πρόκειται για έναν 85χρονο, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και έχοντας εγκαύματα, κυρίως στο πρόσωπο.

Την Πυροσβεστική ενημέρωσαν οι γείτονες όταν διαπίστωσαν ότι το σπίτι του άτυχου άνδρα είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο υπήρχαν κάποια κεριά, που προφανώς είχε ανάψει ο ίδιος.

Μυστήριο αποτελεί το γεγονός ότι πριν περίπου 15 μέρες το σπίτι του ηλικιωμένου είχε αρπάξει και πάλι φωτιά. Τότε είχε γλιτώσει με ελαφρά εγκαύματα και μετά από λίγες ώρες παραμονής στο νοσοκομείο είχε επιστρέψει σπίτι του, παρά το γεγονός ότι είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για εμπρησμό εκ προθέσεως. Στην πόρτα τότε υπήρχε ένα σημείωμα που έγραφε: “Άστο να καεί”…

Ο 85χρονος φαινόταν να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος, καθώς η σύντροφος του είχε φύγει, ενώ όπως ανέφεραν οι γείτονες, ο ηλικιωμένος είχε δύο κόρες στη Γερμανία, όπου ζούσε κι ο ίδιος πριν από δεκαετίες.

Στο μικρό σπιτάκι αντικριστά στη θάλασσα της Σπιάντζας, σε μικρή απόσταση από το Νταραβέρι, έζησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.