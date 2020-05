Κοινωνία

Μυστήριο με νεκρούς σε σπήλαιο στο Λουτράκι

Σοκ με τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σε σπηλαιοχαράδρα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Τι λέει ο Δήμαρχος Λουτρακίου στον ΑΝΤ1.

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από σπηλαιοχαράδρα στην περιοχή Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα και μετά από ολονύχτιες έρευνες οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ και τοπικές υπηρεσίες κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους ανασύρουν.

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι", ο Δήμαρχος Λουτρακίου έκανε γνωστό ότι στο σημείο βρέθηκε μια γεννήτρια, από τις αναθυμιάσεις της οποίας είναι πιθανό να προκλήθηκε ο θάνατος των τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν κάτοικοι Λουτρακίου. Τη γεννήτρια φαίνεται ότι είχαν μαζί τους για να διανυκτερεύσουν στο σημείο.