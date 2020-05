Κοινωνία

Άνοιξαν οι οργανωμένες παραλίες

Ο μέγιστος αριθμός λουόμενων ανά 1.000 τ.μ., η απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες και όλα όσα πρέπει να προσέξουμε εν μέσω κορονοϊού...

Άνοιξαν σήμερα οι 515 οργανωμένες παραλίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς έχει ανακοινώσει ότι η λειτουργία των οργανωμένων παραλιών, που άνοιξαν από τις 8 το πρωί, υπόκεινται σε λεπτομερείς κανόνες και όρους. Συγκεκριμένα, σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000 τ.μ., και είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκόμενων.

Όσον αφορά στην απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών, ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και η ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου των δύο ομπρελών. Σχετικά με τις ξαπλώστρες, επιτρέπονται μέχρι 2 ξαπλώστρες ανά ομπρέλα, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα. Επιπλέον, δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες, πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστον 1,5 μέτρο.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ήτοι, κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο take away. Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζομένους. Στα σημεία αυτά απαγορεύεται το delivery.

Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες- καρέκλες μετά από κάθε πελάτη, ενώ στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου. Το προσωπικό υποχρεούται επίσης, να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Τέλος, απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή. Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, είναι απαραίτητο στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες υγιεινής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας Εκσυχρονισμός του Θεσμικού Πλαισίου για τις θαλάσσια ενδομεταφορές οι αρμοδιότητες αστυνόμευσης στον αιγιαλό και παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).