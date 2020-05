Κόσμος

Κορονοϊός: σταθερός ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων στον πλανήτη σε απόλυτες τιμές. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατεθεί δωρεάν εμβόλιο στους Αμερικανούς.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.680 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ως τις 20:30 της Παρασκευής (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας παραμένει σχετικά σταθερός τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Συνολικά, οι ΗΠΑ θρηνούν 87.493 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, είναι δηλαδή μακράν η χώρα με τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων στον πλανήτη σε απόλυτες τιμές, αλλά πάντως όχι με βάση την αναλογία επί του πληθυσμού μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 26.396 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατεθεί δωρεάν εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού στους Αμερικανούς.

«Το εξετάζουμε αυτό, πράγματι», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο εάν θα διατεθεί δωρεάν εμβόλιο στους πολίτες των ΗΠΑ, της χώρας που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού.