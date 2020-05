Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: έρχεται βοήθεια σε ιδιοκτήτες ακινήτων (βίντεο)

Τι είπε ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής για τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Για τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Για την έκπτωση φόρου τόνισε ότι ήταν ένα έκτακτο μέτρο. “Τα ταμειακά πήγαν τον Απρίλιο καλά. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε τον Μάιο σε αυτή τη λογική” τόνισε ο ίδιος.

Για τη μείωση ενοικίου τόνισε ότι η μείωση κατά 40% θα συνεχιστεί μόνο για επιχειρήσεις που θα βρίσκονται σε αναστολή με κρατική εντολή.

Έκανε ωστόσο γνωστό ότι έρχεται βοήθεια, με φορολογικές παρεμβάσεις, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να πάρουν πίσω ένα κομμάτι χρημάτων από αυτά που έχασαν. Ο κ. Σκυλακάκης άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει επιστροφή φόρου στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ζήτησε, ωστόσο, από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να καθίσουν, να συζητήσουν και να βρουν λύση.

Όσον αφορά στον ΦΠΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν τέσσερις συντελεστές, απορρίπτοντας έτσι το ενδεχόμενο για μειωμένο ΦΠΑ 12% στην εστίαση. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, τη μείωση του ΦΠΑ σε καφέ, αναψυκτικά και αεροπορικά από το 24% στο 13%, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε.

Για τον τουρισμό σημείωσε ότι θα υπάρχει στοχευμένη βοήθεια, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια κανονικοποίηση της οικονομίας από τον Ιούνιο, με μια επανεκκίνηση από τον Σεπτέμβριο.