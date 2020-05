Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ στο Μεξικό

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 290 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 2.437 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με αυτόν τον τελευταίο αριθμό να σπάει το θλιβερό ρεκόρ που είχε σημειωθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν η μεξικανική κυβέρνηση γνωστοποιούσε πως τα κρούσματα μόλυνσης ανήλθαν σε 2.409.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα αυτή διαμορφώνεται σε 4.767 νεκρούς επί συνόλου 45.032 κρουσμάτων μόλυνσης.

Ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός θανάτων μέχρι σήμερα στο Μεξικό (353) καταγράφηκε την Τρίτη.