Κοινωνία

Μητέρα Τοπαλούδη στον ΑΝΤ1: έκαναν το σπίτι μου φυλακή και το δωμάτιο κελί μου

Ξέσπασε η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας. Τι είπε για την ποινή, για την Εισαγγελέα και τη στάση της οικογένειας των δραστών.

Ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής “Πρωινοί Τύποι” η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας, Ελένης Τοπαλούδη.

“Η Ελένη δεν γυρνάει όποια κι αν ήταν η ποινή. Αποδόθηκε η Δικαιοσύνη που έπρεπε, με την ανώτερη των ποινών” είπε η κα Τοπαλούδη.

Η ίδια ζήτησε τα ισόβια “να είναι πραγματικά ισόβια”. “Όσο ζουν να παραμείνουν στη φυλακή” είπε χαρακτηριστικά.

“Η τιμωρία αυτή δεν είναι αμείλικτη. Σε 8 χρόνια μπορεί να παίρνουν άδεια να πάνε στο νησί τους. Εμένα όμως με υποχρέωσαν σε έναν αιώνιο θάνατο. Έκαναν το σπίτι μου φυλακή και το δωμάτιο κελί μου” τόνισε η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας.

Για τη διαδικασία της δίκης η ίδια δήλωσε ικανοποιημένη, ενώ υποστήριξε την Εισαγγελέα λέγοντας ότι: “Απέδειξε ότι είναι εισαγγελέας με μεγάλα γράμματα και δεν μπορεί να την κακολογούν. Έχει τεράστια μόρφωση και ανάστημα”.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης ξέσπασε στη συνέχεια για τους δράστες αλλά και τους γονείς τους, ενώ ο θείος της τόνισε ότι εάν υπήρχε μια μικρή μεταμέλεια από πλευράς των δραστών και των οικείων τους, θα ήταν διαφορετική και η δική τους στάση.