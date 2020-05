Κόσμος

Κορονοϊός: Εκτινάχθηκαν τα κρούσματα στην Βραζιλία

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σαρώνει με αμείωτη ένταση την χώρα. Χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα σε μία μέρα.

Δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας χθες Παρασκευή δείχνουν ότι στη χώρα αυτή καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 824 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 15.305 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία ως χθες ανερχόταν σε 14.817 νεκρούς επί συνόλου 218.223 κρουσμάτων μόλυνσης.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως την ημέρα που ο υπουργός Υγείας, ο Νέλσον Τάιχ, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο, περίπου έναν μήνα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, επιτείνοντας την κρίση δημόσιας υγείας στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.