Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: δεν κινδυνεύουμε στην παραλία αν τηρούνται τα μέτρα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για το άνοιγμα των παραλιών και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.