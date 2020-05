Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: στο χέρι του πρωθυπουργού αν θα ανοίξει νωρίτερα η εστίαση

Τι είπε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων, την εστίαση και την κίνηση στην αγορά.

Για την επανεκκίνηση στο χώρο της εστίασης μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχει πλήρης σχεδιασμός για το άνοιγμα των καταστημάτων. “Έχουμε σχεδιάσει όλη την επανεκκίνηση για την 1η Ιουνίου” είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση πάντως για το εάν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η εστίαση νωρίτερα, απάντησε ότι ακολουθούνται οι συμβουλές των ειδικών. “Οι ειδικοί αποφασίζουν πώς ανοίγουν την αγορά. Είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να ακούσει και να αποφασίσει εάν θα ανοίξει νωρίτερα η εστίαση” πρόσθεσε.

Σημείωσε πάντως ότι το πρώτο αποτύπωμα είναι θετικό, δεδομένου ότι δεν έχουμε διασπορά του ιού.

Τέλος, τόνισε ότι η κίνηση στην αγορά, τις πρώτες μέρες λειτουργίας του λιανικού εμπορίου, ήταν καλή. “Η κίνηση είναι καλύτερη από πέρυσι. Είναι όμως πολύ νωρίς. Θα εκτιμηθεί στο τέλος του μήνα”.