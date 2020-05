Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1 για σχολεία: ριψοκινδυνεύουμε χωρίς σοβαρό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, παρουσίασε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα των σχολείων, τα εργασιακά και την οικονομία.