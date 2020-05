Υγεία - Περιβάλλον

Αντιμικροβιακό σπρέι εξαφανίζει τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερευνητές βρήκαν ότι το ποσοστό του ιού πάνω στις επιφάνειες τις οποίες είχαν ψεκάσει με αυτό το υλικό μειωνόταν κατά 90% σε 10 λεπτά και κατά 99,9% σε δύο ώρες.

Μια αντιμικροβιακή επίστρωση για επιφάνειες φέρεται να μπορεί να εξαλείψει τον νέο κορονοϊό για έως και 90 ημέρες με μία μόνο εφαρμογή, δείχνει προκαταρκτική έρευνα.

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Αριζόνας, η εργασία των οποίων δεν έχει ακόμη υποβληθεί για αξιολόγηση από ομοτίμους, βρήκαν ότι το ποσοστό του ιού πάνω στις επιφάνειες τις οποίες είχαν ψεκάσει με αυτό το υλικό μειωνόταν κατά 90% σε 10 λεπτά και κατά 99,9% σε δύο ώρες.

"Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, κυρίως για τις επιφάνειες που έχουν μεγάλη χρήση, όπως στο μετρό και στα λεωφορεία, επειδή μπορεί να γίνεται απολύμανση αλλά οι επόμενοι (επιβάτες) τις ξαναμολύνουν", δήλωσε στο AFP ο Τσαρλς Γκέρμπα, ο βασικός συντελεστής της έρευνας.

Η ομάδα του πανεπιστημίου της Αριζόνα που έκανε τη μελέτη αυτή δοκίμασε μια ειδική επίστρωση που έχει δημιουργηθεί για να δρα κατά των ιών από την εταιρεία Allied BioScience, η οποία χρηματοδότησε επίσης την έρευνα της πανεπιστημιακής ομάδας.

Ο Γκέρμπα χαρακτήρισε την τεχνολογία αυτή "νέα πρόοδο στον έλεγχο των λοιμώξεων".

"Αυτό δεν αντικαθιστά ένα τακτικό καθάρισμα και απολύμανση", προειδοποίησε ωστόσο, "αλλά αυτό σας καλύπτει ανάμεσα στην απολύμανση και το καθάρισμα".

Η άχρωμη αυτή ουσία ψεκάζεται πάνω στις επιφάνειες και μπορεί να ψεκαστεί ξανά εντός τριών ή τεσσάρων μηνών.

Η επίστρωση αυτή αποδυναμώνει τις πρωτεΐνες του ιού και επιτίθεται στο προστατευτικό του περίβλημα.

Οι ερευνητές έκαναν τις δοκιμές τους με τον ανθρώπινο κορονοϊό 229E, η δομή και η γενετική του οποίου είναι παρόμοιες με αυτές του SARS-CoV-2, αλλά προκαλεί μόνον ήπια συμπτώματα κρυολογήματος και είναι ως εκ τούτου πιο ασφαλής στη χρήση.

Η τεχνολογία των απολυμαντικών επιστρώσεων υπάρχει για σχεδόν 10 χρόνια και έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στα νοσοκομεία για την καταπολέμηση της μετάδοσης λοιμώξεων, κυρίως κατά των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2019 από ερευνητές του πανεπιστημίου της Αριζόνα αποκάλυπτε ότι οι επιστρώσεις μείωναν κατά 36% τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.