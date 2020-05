Κοινωνία

Ο “χάρτης” της εγκληματικότητας στην εποχή της καραντίνας

Τα περιοριστικά μέτρα μείωσαν την εγκληματικότητα και κατ’ επέκταση τις συλλήψεις. Αναλυτικά στοιχεία.

Μείωση του δείκτη εγκληματικότητας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ληστείες, τις κλοπές και τις διαρρήξεις, καταγράφηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον περασμένο Απρίλιο, όπου ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τον περασμένο Απρίλιο σημειώθηκαν τρεις ληστείες, έναντι 13 τον Απρίλιο του 2019, 49 κλοπές τροχοφόρων, έναντι 93 των περυσινό Απρίλιο και 144 κλοπές και διαρρήξεις, έναντι 319 τον Απρίλιο του 2019.

Επίσης, μείωση καταγράφεται και στον αριθμό των συλλήψεων. Τον περασμένο Απρίλιο συνελήφθησαν στην Δυτική Ελλάδα 270 άτομα, ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν συλληφθεί 510 άτομα.

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα συνελήφθησαν τον φετινό Απρίλιο, δύο άτομα για ληστείες, 48 για κλοπές και διαρρήξεις, 35 για υποθέσεις ναρκωτικών, 61 για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, 22 εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης, πέντε για απάτες και 97 για άλλα αδικήματα.

Τον περυσινό Απρίλιο είχαν συλληφθεί, οκτώ άτομα για ληστείες, 55 για κλοπές και διαρρήξεις, 86 για υποθέσεις ναρκωτικών, 172 για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, 54 εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης, 37 για απάτες και 98 για άλλα αδικήματα.

Όσον αφορά στις εξιχνιάσεις υποθέσεων στην Δυτική Ελλάδα εξιχνιάστηκαν 237 υποθέσεις, ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν εξιχνιαστεί 328.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν μεταξύ άλλων τρεις ληστείες, 74 κλοπές και διαρρήξεις 28 υποθέσεις ναρκωτικών και 132 άλλες υποθέσεις.

Στο μεταξύ, μείωση του αριθμού των συλλήψεων καταγράφηκε και στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, τον περασμένο Απρίλιο συνελήφθησαν 424 άτομα, ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν συλληφθεί 608 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τον Απρίλιο του 2020 συνελήφθησαν, ένα άτομο για ληστεία, 82 για κλοπές και απόπειρες κλοπής, 51 για υποθέσεις ναρκωτικών, 56 για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, 24 εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης, δύο για απάτες και 208 άτομα για άλλα αδικήματα.

Τον Απρίλιο του 2019 είχαν συλληφθεί ένα άτομο για ληστεία, 65 για κλοπές και απόπειρες κλοπής, 53 για υποθέσεις ναρκωτικών, 179 για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, 51 εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης, δύο για απάτες και 257 άτομα για άλλα αδικήματα.

Επίσης, ας σημειωθεί ότι τόσο τον περασμένο Απρίλιο όσο και τον Απρίλιο του 2019 ήταν ίδιος ο αριθμός συλλήψεων (9) για ενδοοικογενειακή βία.

Όσον αφορά στις εξιχνιάσεις υποθέσεων στην Πελοπόννησο, τον Απρίλιο του 2020 εξιχνιάστηκαν 159 υποθέσεις, ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν εξιχνιαστεί 206.