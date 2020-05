Κόσμος

Τουρκία: “Όμηρος των παράνομων αξιώσεων” της Ελλάδας η ΕΕ

Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε το κοινό ανακοινωθέν των ΥΠΕΞ της ΕΕ, με το οποίο εκφράζουν προς την Άγκυρα την καταδίκη τους για τις παραβιάσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χθεσινή κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, με την οποία καταδικάζεται «η κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας», καθώς και οι «συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου». Το τουρκικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της ΕΕ «παράδειγμα στείρου λόγου που επαναλαμβάνεται και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό» και την κατηγορεί ότι γίνεται «όμηρος των άδικων και παράνομων αξιώσεων της ελληνικής και ελληνοκυπριακής πλευράς».

Κάτι τέτοιο «δεν μπορεί να συμβάλει στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ που υποστηρίζει επίσης ότι «η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα νόμιμα – με βάση το διεθνές δίκαιο - δικαιώματα της Τουρκίας» και καταλήγει σημειώνοντας πως «επαναλαμβάνουμε, όπως πάντα, ότι είμαστε ανοικτοί σε ένα δίκαιο διάλογο».

Χθες, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, με την κοινή τους δήλωση προέτρεψαν την Τουρκία «να αποφεύγει να εξαπολύει απειλές και να προχωρά σε ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας» και να «να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ πάνω στα χωρικά ύδατά τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά, καθώς και να μην παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ στον εναέριο χώρο τους».