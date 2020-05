Οικονομία

Εστίαση: άνοιγμα στις 25 Μαΐου εξετάζει η κυβέρνηση

Τα πρώτα θετικά αποτελέσμα από το άνοιγμα των καταστημάτων οδηγούν προς το άνοιγμα της εστίασης νωρίτερα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

H κυβέρνηση ζήτησε από την Υγειονομική Επιτροπή των ειδικών να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασης, καφέ κλπ, εφόσον φυσικά τα επιδημιολογικά δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας το επιτρέπουν.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι όπου έχουμε άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με οργανωμένο τρόπο και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων, τα αποτελέσματα είναι θετικά.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη γνώμη των ειδικών και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ώστε με σταδιακά, αλλά σταθερά βήματα να επιστρέψουμε σε μια νέα καθημερινότητα.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι “οι ειδικοί αποφασίζουν πώς ανοίγουν την αγορά. Είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να ακούσει και να αποφασίσει εάν θα ανοίξει νωρίτερα η εστίαση”.