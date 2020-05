Κοινωνία

Λουτράκι: έρευνες για την τραγωδία με τους νεκρούς σε σπήλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο των τεσσάρων ανδρών.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν την ζωή τους οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 72, 49, 37 και 35 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σήμερα τα ξημερώματα, σε βάθος πέντε μέτρων μέσα στην σπηλιά Καρμπουνάρι, στην περιοχή του Λουτρακίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο των τεσσάρων ανδρών. Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά για ποιο λόγο είχαν πάει στο σημείο οι τέσσερις άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες είχαν μαζί τους μία γεννήτρια και διάφορα εργαλεία, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την ανεύρεσή τους έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκαν από άτομο του στενού περιβάλλοντος ενός εκ των θυμάτων.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες που βρήκαν τις σορούς των τεσσάρων ανδρών, δεν διαπίστωσαν κάποια κατολίσθηση μέσα στην σπηλιά. Έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις.