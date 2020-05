Κοινωνία

Σεισμός στην Κυλλήνη

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Πάτρα. Με σεισμό "ξύπνησε" και η Κρήτη.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, δυτικά της Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Κυλλήνης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 27,1 χλμ.

Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Πάτρα.

Σημειώνεται ότι με σεισμό «ξύπνησε» και η Κρήτη καθώς δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:30 στον θαλάσσιο χώρο 83 χιλιόμετρα νότια - νοτιανατολικά της Άρβης στα νοτιοανατολικά του νησιού.