ΟΥΚ: εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση

Δείτε την τντυπωσιακή άσκηση από τα «βατράχια» του Πολεμικού Ναυτικού...

Εικόνες από την εντυπωσιακή επιχειρησιακή εκπαίδευση μικρής κλίμακας, που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών την Πέμπτη, έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΝ.

Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κύρια σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν επιχειρήσεις δολιοφθοράς και προσβολής εχθρικών δυνάμεων σε νησίδα.