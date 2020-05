Υγεία - Περιβάλλον

ΑΠΘ: Έξι μεταμοσχεύσεις εν καιρώ πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ. Επαναλειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία της.

Συνολικά έξι μεταμοσχεύσεις, εκ των οποίων δύο ήπατος και τέσσερις νεφρών, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία εν μέσω της πανδημίας Covid-19 η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η κλινική αξιοποίησε 100% και τον αριθμό των προσφερόμενων πτωματικών δοτών γειτονικής ευρωπαϊκής χώρας, η οποία είχε αναστείλει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεών της. Οι δράσεις αυτές έγιναν υπό τον κεντρικό συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και τη συνεργασία όλων των Μεταμοσχευτικών Κέντρων της χώρας.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά, με εξαίρεση τις μετακινήσεις στην Κύπρο, που ελληνική Μεταμοσχευτική Ομάδα μεταβαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για λήψη οργάνων.

Σύμφωνα με το ΑΠΘ, παρά το γεγονός ότι η πανδημία επιδείνωσε τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ επαναλειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού από ζώντα δότη, αξιολογώντας με ιδιαίτερη προσοχή τα τρέχοντα επιστημονικά επιδημιολογικά δεδομένα, στο κρίσιμο αυτό διάστημα, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ ενημερώνει τους μεταμοσχευμένους ασθενείς, όπως και τους υποψήφιους λήπτες ηπατικού, νεφρικού και παγκρεατικού μοσχεύματος, ότι:

1. Από την Τετάρτη 13 Μαΐου επαναλειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία της, τηρώντας αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα, χωροταξικά και χρονικά, μέτρα στον χώρο του Εξωτερικού Ιατρείου (ΕΙ) της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιατρείο 22Α και 22Β, στο Ισόγειο του Β΄ Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Μεταμόσχευση Ήπατος: Κάθε Τρίτη, κατά τις ώρες 09.00-13.30

Μεταμόσχευση Νεφρού: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κατά τις ώρες 09.00-13.30

Μεταμόσχευση Παγκρέατος: Κάθε Τρίτη, κατά τις ώρες 09.00-13.30

Γενικής Χειρουργικής: Κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, κατά τις ώρες 09.00-13.30.

Επίσης, προς διευκόλυνση των ασθενών και αποφυγή συνωστισμού στον χώρο του Νοσοκομείου, η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εκτέλεση της άυλης συνταγογράφησης σε όλους τους ασθενείς.

Τα ραντεβού κλείνονται κατά τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, εορτών και αργιών, κατά τις ώρες 07.30 έως 14.30 με:

Τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2310 892500

Πρόσβαση στο e-rantevou στη διεύθυνση https://rantevou.ippokratio.gr

Τηλεφωνική κλήση για οποιαδήποτε ερώτηση-διευκόλυνση στο Γραφείο Συντονισμού στον αριθμό 2313 312068.