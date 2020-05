Πολιτική

Γεραπετρίτης: ο τουρισμός θα ανοίξει το καλοκαίρι υπό όρους

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει, τόσο τον τουρισμό και τους κλάδους που σχετίζονται με αυτόν, τόνισε, ο υπουργός Επικρατείας.

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει, με συγκροτημένο τρόπο, τόσο τον τουρισμό όσο και τους κλάδους που εμμέσως σχετίζονται με αυτόν, όπως εκείνος της εστίασης. Τη διαβεβαίωση αυτή, όπως ο ίδιος τόνισε, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του κάνοντας λόγο, ειδικότερα, για καινοτόμα εργαλεία που αφορούν τόσο την εργασία όσο και την ταμειακή ρευστότητα που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις.

Εισαγωγικά, μάλιστα, προϊδέασε για πολλές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο αναφορικά με την έξοδο της οικονομίας από την κρίση, όπου «ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά» και, εξειδικεύοντας στο οικονομικό σκέλος του τουρισμού, ο υπουργός Επικρατείας διαβεβαίωσε ότι «θα υπάρξει συγκροτημένη ενίσχυση τόσο του τουρισμού αλλά και όσων, έμμεσα, κλάδων συνέχονται με τον τουρισμό, όπως είναι η εστίαση. Θα δώσουμε τη δυνατότητα με καινοτόμα εργαλεία που αφορούν τόσο την εργασία όσο και την ταμειακή ρευστότητα που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Το μεγαλύτερο ζήτημα», συνέχισε, «που έχουμε να διαχειριστούμε την επέκεινα της υγειονομικής κρίσης είναι το ζήτημα της εργασίας και για το λόγο αυτό έχουμε λάβει μια μεγάλη απόφαση, απόφαση αρχής, ότι θα μεταβούμε πλέον από το πυροσβεστικό στάδιο να επιδοτούμε την ανεργία στο πιο διαρθρωτικό στάδιο που είναι να επιδοτούμε και να ενισχύουμε και να κινητροδοτούμε την εργασία, και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη».

Στο ερώτημα εάν είναι επαρκείς οι αποφάσεις της Κομισιόν για τον τουρισμό, αφού αναγνώρισε το πρόβλημα, όπως το χαρακτήρισε, ύπαρξης αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε., σημείωσε ότι «μέσα σε αυτή τη διελκυστίνδα είναι δύσκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνθέσει τα αντικρουόμενα αυτά συμφέροντα. Παρά ταύτα εμείς καταφέραμε και περάσαμε τις βασικές μας θέσεις», που είναι:

Ο τουρισμός θα ανοίξει το καλοκαίρι υπό όρους δημόσιας υγείας που η Ε.Ε. και τα κράτη - μέλη θα εισάγουν.

Δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των τύπων του τουρισμού, δηλαδή αν πρόκειται για χερσαίο, ναυτικό ή αεροπορικό τουρισμό.

Το τουριστικό προϊόν θα λειτουργήσει χωρίς να τίθενται εμπόδια απέναντι στους τουρίστες.

«Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αναγκαίες αλλά πάντως δεν είναι επαρκείς. Θα πρέπει και εμείς να θέσουμε περαιτέρω όρους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το κομμάτι της υγείας και παράλληλα να προσπαθήσουμε -και ήδη το πράττουμε- να ενισχύσουμε τις υγειονομικές δομές στους τουριστικούς προορισμούς, έτσι ώστε το σύστημα να μπορέσει να αντέξει ακόμη και στην περίπτωση που θα έχουμε επιδημιολογικά φαινόμενα», σημείωσε συμπληρωματικά στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Στο ερώτημα αν διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην ενημέρωση και άρα, στην προετοιμασία για το άνοιγμα των οργανωμένων πλαζ, ο υπουργός απάντησε ως εξής: «Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα ανοίξουν οι παραλίες, υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία. Από την άλλη πλευρά η διαχείριση αυτής της κρίσης δεν είναι μια γραμμική άσκηση (...) στο επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης της επιδημίας λαμβάνουμε δεδομένα δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το απόγευμα. Με βάση αυτά τα δεδομένα λαμβάνουμε τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει ανά πάσα στιγμή να αντανακλούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Άρα, δεν υπάρχει φυσική δυνατότητα για πάρα πολύ έγκαιρη ενημέρωση στο άνοιγμα συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

«Είμαστε», τόνισε εξάλλου, «όλοι στη λογική ότι ακολουθούμε ένα κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο καταρτίσαμε από τα τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου αλλά, όπως είχαμε πει εξ αρχής, αυτό είναι ένα σχέδιο απολύτως δυναμικό». Άλλωστε, πρόσθεσε, «αν είχαμε τα δεδομένα του μεγάλου συνωστισμού στις ανοργάνωτες παραλίες και από την άλλη πλευρά δεν είχαμε επέκταση του ιού εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η σκέψη θα ήταν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με ταχέα αντανακλαστικά, να ανοίξουμε τις οργανωμένες παραλίες υπό όρους αυστηρούς, έτσι ώστε να υπάρχει διάχυση των λουομένων», ανέφερε εξηγώντας συγχρόνως για κάποιους από τους περιορισμούς, ότι «οπουδήποτε υπάρχει μουσική ή αλκοόλ, δημιουργείται ένας φυσικός συγχρωτισμός, πολύ μεγαλύτερος».