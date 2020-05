Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: οι αναγκαίοι κανόνες για την τηλεργασία

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αυστηρού πλαισίου εφαρμογής και ελέγχου της τηλεργασίας, το οποίο θα προστατεύει απόλυτα τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα, υπογραμμίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου.

Στην δήλωσή της αναφέρει: «Τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας πολλοί εργαζόμενοι τέθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας. Το καθεστώς αυτό για μεγάλο μέρος των εργαζομένων θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να μονιμοποιηθεί.

Για την ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου είναι αναγκαία τα εξής μέτρα:

- Άμεση εφαρμογή του θεσπισμένου επιδόματος τηλεργασίας για την κάλυψη των εξόδων του εργαζόμενου για την εργασία από το σπίτι.

- Δικαίωμα στην αποσύνδεση. Καμία υποχρέωση του εργαζόμενου να απαντά σε εταιρικά email εκτός του χρόνου εργασίας του.

- Κάθε ώρα δουλειάς από το σπίτι αναγνωρίζεται και αμείβεται. Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” του χρόνου εργασίας και πρόσβαση του ΣΕΠΕ στα δεδομένα αυτά για έλεγχο.

- Μόνο εάν είναι αιτιολογημένη από τις ανάγκες της εργασίας χρήση της κάμερας (webcam).