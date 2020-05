Κοινωνία

Πωλούσαν επικίνδυνα όπλα στο internet

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων. Πώς έφτασε στα ίχνη τους η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνήθηκε υπόθεση παράνομης πώλησης συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης μέσω διαδικτύου και σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο αλλοδαπών για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες σχετικά με προώθηση και πώληση μέσω διαδικτύου, παράνομων συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Ακολούθησε διαδικτυακή έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκε ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που διέθετε προς πώληση τα επίμαχα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας πωλούνταν (3) διαφορετικού τύπου συσκευές που περιγράφονται ως «φακοί ηλεκτροσόκ», με επιπρόσθετη λειτουργία «laserpointer» για τη μία από αυτές.

Η διάθεση των αντικειμένων γίνονταν με απευθείας παραγγελία στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ιστοσελίδας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι παραπάνω συσκευές μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως όπλα, ενώ απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά συσκευών με λειτουργία δείκτη λέιζερ (laserpointer), λόγω της επικινδυνότητας τους για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης αστυνομικής και ψηφιακής – διαδικτυακής έρευνας, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και δεδομένα, καθώς και κατόπιν αλληλογραφίας με αρμόδιους φορείς - εταιρείες, ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, κάτοικοι χώρας των Βαλκανίων, ως διαχειριστές της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές της χώρας, μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, για τις ενέργειές τους, ενώ επιπρόσθετα ενημερώθηκε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.