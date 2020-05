Life

Βουλιάζουν από κόσμο οι παραλίες (εικόνες)

Φωτορεπορτάζ από τις παραλίες της Αττικής που γέμισαν κόσμο, παρά τα αυστηρά μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό.

Το πρώτο καυτό Σαββατοκύριακο του έτους ήρθε νωρίτερα από κάθε χρονιά φέτος και οι παραλίες ήδη βουλιάζουν από κόσμο που αναζητά ανάσες δροσιάς.

"Πρεμιέρα" σήμερα κάνουν και οι οργανωμένες παραλίες, που είναι όμως και αυτές προσαρμοσμένες στη νέα κανονικότητα.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά για την προστασία των λουομένων, αλλά φαίνεται ότι δεν πτοούν όσους επέλεξαν να περάσουν το Σάββατό τους σε μια κοντινή παραλία.

Δείτε εικόνες από παραλίες της Αττικής: