Κόσμος

Κορονοϊός: απαγόρευση κυκλοφορίας σε 15 επαρχίες στην Τουρκία

Στις 15 επαρχίες όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας περιλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη, το επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία.

Απαγόρευση κυκλοφορίας τεσσάρων ημερών ισχύει από σήμερα σε 15 επαρχίες της Τουρκίας, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Η απαγόρευση θα περιλαμβάνει και την 19η Μαΐου που είναι επίσημη αργία.

Στις 15 επαρχίες όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας περιλαμβάνονται η Κωνσταντινούπολη-το επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία-, επίσης η Άγκυρα, η Προύσσα, η Σμύρνη, η Καισάρεια, το Ικόνιο και η Σαμσούντα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, οι λαϊκές αγορές, τα παντοπωλεία, τα οπωροπωλεία και τα κρεοπωλεία θα είναι κλειστά στις 16 και 17 Μαΐου. Ωστόσο, θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 10:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. στις 18-19 Μαΐου. Τα αρτοποιεία θα παραμείνουν ανοιχτά καθ'όλη τη διάρκεια της απαγόρευσης των τεσσάρων ημερών.

Στο μεταξύ ο αριθμός των θυμάτων από τον κορονοϊό στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 48 το τελευταίο 24ωρο ανεβάζοντας το σύνολο των νεκρών από κορονοϊό από την αρχή της επιδημίας σε 4.055 ενώ τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 1.708 με το σύνολο να έχει φτάσει σε 146.457. Πάντως σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας στις 15 Μαΐου, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και των διασωληνωμένων ασθενών συνεχίζει να μειώνεται. Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά συνιστά σε όλους να υιοθετήσουν ένα νέο τρόπο ζωής με ελεγχόμενη κοινωνική ζωή, λήψη προφυλάξεων, χρήση μάσκας και τήρηση απόστασης 1.5 μέτρου.