Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ο πρωτόγνωρος ανοιξιάτικος καύσωνας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Ο πρωτόγνωρος ανοιξιάτικος καύσωνας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, που παρά την αφρικάνικη σκόνη στην ατμόσφαιρα και τις αραιές νεφώσεις, θα φέρει τον υδράργυρο και πάλι στους 39 με 40 βαθμούς κελσίου. Δροσιά περιμένουμε από τα μέσα της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 39-40 και νοτιότερα από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι με την ίδια περίπου ένταση, που ευνοούν την μεταφορά σκόνης.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τον Πυρινοτρήτη στην Ελιά.

Η πτήση των ενήλικων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από τα δεδομένα των παγίδων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο το χρονικό διάστημα 5-7 Μαΐου. Τα έντομα αυτά εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.

Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17 - 21 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και 23 - 27 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες - ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής.

Οι προνύμφες αυτής της γενιάς προκαλούν ζημιές στα άνθη.

Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση λόγω του ότι ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική καρπόδεση.

Συνιστάται επέμβαση με Bacillus thuringiensis και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 ‰ ζάχαρης σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με στόχο τις περισσότερες νεαρές προνύμφες:

18 - 20 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και

24 - 26 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες-ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.»

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: