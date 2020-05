Αθλητικά

Βαρύ πένθος στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Πέθανε από κορονοϊό ο γιατρός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρομάν Αμπσχελίλοφ.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το ρωσικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από την ζωή, Ρομάν Αμπσχελίλοφ.

Ο γιατρός της "ομάδας του στρατού" άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 44 ετών, νικημένος από τον κορονοϊό.

Από τις αρχές του μήνα, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μόσχας, έχοντας προσβληθεί από τον ιό. Μετά από περίπου δύο βδομάδες μάχης, δεν τα κατάφερε λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν στο αναπνευστικό σύστημα.