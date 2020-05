Life

Μύκονος: Ξεφάντωσαν σε πάρτι στην παραλία – Επενέβη η Αστυνομία (βίντεο)

Το επονομαζόμενο “anti-coronavirus party” προσέλκυσε πλήθος νέων, που άναψαν φωτιές και διασκέδασαν με μουσική και άφθονο αλκοόλ.

Στη Μύκονο κάποιοι δεν κρατιούνται και έκαναν “αντάρτικο” στα μέτρα προφύλαξης από τον κορoνοϊό στήνοντας πάρτι με DJ, φωτιές και φωτορρυθμικά.

Το “ραντεβού” δόθηκε σε μυστική τοποθεσία, όπου συγκεντρώθηκαν γύρω στα 100 άτομα, άναψαν φωτιά και διασκέδασαν με ποτά, μουσική και φωτορρυθμικά, αψηφώντας τις συστάσεις για την αποφυγή συγχρωτισμού, όπως μεταδίδει το MykonosLiveTV, που εξασφάλισε και τις σχετικές εικόνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε στο σημείο ύστερα από δύο ώρες.

Δείτε πλάνα από το “anti-coronavirus” πάρτι στη Μύκονο: