Life

Διεθνή ΜΜΕ: Η Ελλάδα επιστρέφει στις παραλίες με αποστάσεις ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτενή αφιερώματα και θετικά σχόλια αναφορικά με «το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση του τουρισμού» στη χώρα μας.

Με εκτενή αφιερώματα, θετικά σχόλια, και πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα, υποδέχτηκε ο ξένος Τύπος την απόφαση της Κυβέρνησης να ανάψει το “πράσινο φως” για τη λειτουργία των οργανωμένων παραλιών της χώρας από σήμερα, συνδέοντας την κίνηση αυτή, με ένα πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη χώρα.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου, αναφέρονται στο άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών και τις προετοιμασίες που έγιναν για να πραγματοποιηθεί αυτό, σημειώνοντας παράλληλα πως το όλο σχέδιο γίνεται φυσικά με αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού.

Reuters: Η Ελλάδα επιστρέφει στις παραλίες εν μέσω καύσωνα, αλλά και τις ομπρέλες σε απόσταση

«Η Ελλάδα επιστρέφει στις παραλίες εν μέσω καύσωνα, αλλά κρατάει τις ομπρέλες σε απόσταση» αναφέρει στον τίτλο του το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο, η χώρα «αναζωογονεί» και τον τουριστικό τομέα, από τον οποίο εξαρτάται σημαντικό μέρος της οικονομίας. Παρουσιάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες (και μεμονωμένα αλλά και σε slideshow) με τις προετοιμασίες για τις οργανωμένες παραλίες, το ρεπορτάζ επισημαίνει πως το χαλάρωμα των μέτρων προστασίας νωρίτερα μέσα στον μήνα, συνέπεσε με τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς και πως όσοι αναζήτησαν τον ήλιο και τη θάλασσα πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες που έχουν ορισθεί αλλά ακόμα και την απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι ομπρέλες.

Αφού κάνει αναφορά στα μέτρα (σ.σ. πόσοι επιτρέπεται να μπουν στις οργανωμένες παραλίες και τις αποστάσεις που πρέπει να διατηρούν) το ρεπορτάζ αναφέρει: «Στον Άλιμο, μια δημοφιλή παραλία στα νότια της Αθήνας, οι άνθρωποι περιμένουν στις ουρές από νωρίς το πρωί για να πάρουν θέση. «Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για εμάς τους ηλικιωμένους… να έρθουμε και να χαλαρώσουμε λίγο», είπε ο Γιάννης Τεντόμας, ο οποίος είναι στα 70 του και ήδη βρήκε θέση κάτω από μια ομπρέλα» για να προσθέσει ότι ο ίδιος συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα τονίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε χαμηλά νούμερα σε κρούσματα και θανάτους από κορονοϊό και σημειώνει την εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό. Επίσης αναφέρεται στο άνοιγμα των εκκλησιών και των αρχαιολογικών χώρων από τις 18 Μαΐου, εστιάζοντας στην Ακρόπολη, ενώ φιλοξενεί δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά, πως πρόκειται για «ένα κρίσιμο σημείο καμπής στις προσπάθειές μας και πρέπει να πετύχουμε». Τέλος, σημειώνει τις ελπίδες ανθρώπων του τουρισμού να δεχτούν επισκέπτες από τον Ιούλιο.

Bloomberg: Φωτογραφικό αφιέρωμα στις προετοιμασίες για τις οργανωμένες παραλίες

Η είδηση του ανοίγματος του των οργανωμένων παραλιών στην Ευρώπη φιλοξενείται από το πρωί δεύτερο θέμα στο παγκόσμιο site του Bloomberg. Το άρθρο αρχίζει με αναφορά στην Ελλάδα και με σειρά φωτογραφιών από τις προετοιμασίες που έγιναν στις οργανωμένες παραλίες της χώρας για να υποδεχτούν τον κόσμο.

Φιλοξενεί δηλώσεις του Δημάρχου Μυκόνου, Κώστα Κούκα, ο οποίος λέει ότι οι κάτοικοι θέλουν να ανοίξει το νησί, όχι για να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες, αλλά γιατί «ο τουρισμός είναι η ζωή μας». Και αυτός όπως και πολλοί ομόλογοί του στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, προσπαθούν να «σώσουν κάτι από την θερινή περίοδο» γράφει το Blooberg, σημειώνοντας πως με την Ελλάδα να έχει ελέγξει σε μεγάλο βαθμό τον κορονοϊό η Μύκονος μπορεί να επωφεληθεί, καθώς αντίστοιχοι προορισμοί σε Ιταλία και Ισπανία, πλήττονται περισσότερο.

Γαλλικό Πρακτορείο: Η Ελλάδα ανοίγει εκατοντάδες παραλίες, τηρώντας μέτρα κοινωνικής απόστασης

«Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ανοίξει 515 παραλίες από το Σάββατο καθώς πλησιάζει ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, αλλά εφαρμόζει αυστηρά μέτρα κοινωνικής απόστασης λόγω του κορονοϊού», τονίζει σε ρεπορτάζ του το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στους «αυστηρούς» όπως τους χαρακτηρίζει «κανόνες χρήσης» της παραλίας, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χώρα είχε 152 θανάτους και 2.744 κρούσματα. Παράλληλα φιλοξενεί δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα πως αυτό είναι «ένα σημαντικό τεστ που πρέπει να περάσουμε… Θα πρέπει να δείξουμε ότι με κανόνες και σοβαρή προσέγγιση θα είμαστε σε θέση να απολαύσουμε την ομορφιά της χώρας μας με απόλυτη ασφάλεια».

Στο ρεπορτάζ που γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας των οργανωμένων παραλιών (πόσα άτομα ανά τ.μ., την απολύμανση μετά από κάθε χρήση ομπρελών και καθισμάτων», σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ότι η τουριστική περίοδος θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου.