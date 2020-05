Πολιτική

Cumhuriyet: τουρκικά 18 νησιά και δύο βραχονησίδες στο Αιγαίο

Για ελληνική κατοχή κάνει λόγο ο αρθρογράφος της μεγάλης τουρκικής εφημερίδας.

Για «18 νησιά και 2 βραχονησίδες που είναι τουρκικά αλλά «υπό την κατοχή της Ελλάδας» κάνει για ακόμα μία φορά λόγο η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet.

Σε άρθρο που υπογραφεί ο Μπαρίς Ντόστερ αρχικά κατηγορεί τον αντιπρόεδρο του CHP Oυνάλ Τσεβίκοζ ο οποίος με ενημερωτικό σημείωμα προς τα στελέχη του κόμματος είχε αναφέρει πως αυτή η θεωρία για τα 18 νησιά δεν έχει βάση, δεν πρέπει να καταθέτουν ερωτήσεις προς την κυβέρνηση αλλά να αναφέρονται απλά την «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών αυτών.

Σύμφωνα με τη μετάφραση του «Ελεύθερου Τύπου», ο Ντόστερ γράφει χαρακτηριστικά πως «είναι γνωστό πως 18 νησιά και 2 βραχονησίδες που βρίσκονται στο Αιγαίο και ανήκουν στην Τουρκία, από το 2004 βρίσκονται υπό την ελληνική κατοχή. Πρέπει να τονίσουμε πως το καθεστώς του Αιγαίου καθορίστηκε με τις συνθήκες Λονδίνου, Αθηνών, Λωζάννης και Παρισίων. Στις συνθήκες δεν γίνεται αναφορά πως «ανήκουν στην Ελλάδα τα νησιά που βρίσκονται πίσω από αυτή τη γραμμή.

Οι συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων ορίζουν ονομαστικά σε ποια χώρα ποια νησιά ανήκουν .Η Τουρκία δεν έχει καμία αντίρρηση στα νησιά που έχουν καθοριστεί ονομαστικά. Όμως είναι δικαίωμα της Τουρκίας να ζητάει να σεβαστεί η Ελλάδα όσα έχει υπογράψει. Κυρίως η Ελλάδα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών».

Στο άρθρο που δημοσιεύεται στην Cumhuriyet ο Ντόστερ ισχυρίζεται πως «για όσα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που τις ανήκουν και δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα, η Τουρκία έχει αντιρρήσεις στη δημιουργία τετελεσμένων, στην εγκατάσταση στρατευμάτων αλλά και στην εγκατάσταση κατοίκων. Η σιωπή της Τουρκίας στην κατοχή της Ελλάδας στα 18 νησιά και τις 2 βραχονησίδες δίνει πλεονέκτημα κινήσεων στην Ελλάδα. Της δίνει θάρρος στις επεκτατικές βλέψεις της στα ζητήματα χωρικών υδάτων, Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».

Ο αρθρογράφος κατηγορεί την προσπάθεια αλλαγής στάσης από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε διαδοχικές ερωτήσεις βουλευτών του CHP έχει απαντήσει πως «από την ημέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας το AKP δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο καθεστώς στο Αιγαίο». Η κυβέρνηση Ερντογάν κυβερνάει την Τουρκία από το 2002.