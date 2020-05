Κόσμος

Κορονοϊός: Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των νεκρών στη Βρετανία

Εκατοντάδες είναι τα θύματα της νόσου COVID-19 που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνολικά 34.466 άνθρωποι που εντοπίστηκαν θετικοί στο νέο κορονοϊό έχουν πεθάνει στη Βρετανία, καταγράφοντας αύξηση κατά 468 θανάτους, μέσα σε ένα 24ωρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας.

Αυτός ο αριθμός των θανάτων, αναφέρεται μέχρι το απόγευμα (17:00 τοπική ώρα) της Παρασκευής.

Αν στον παραπάνω αριθμό συνυπολογιστούν και άλλοι ύποπτοι θάνατοι, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τις 40.000, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.